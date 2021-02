Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Avramescu Falimentul scolii a fost, cica, intrerupt, dupa ce la Cotroceni, Sfatul Inteleptilor, imprumutat de la triburile malgase, a luat o decizie surprinzatoare pe care o știam de doua saptamani. Ne-o spusese președintele insuși care n-a cutezat sa se contrazica, intimidat de faptura sa…

- Interviu cu managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Foto: https://www.facebook.com/beatrice.mahler.75 RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 ianuarie, ora 13:20) - Reporterii…

- Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea…

- Nicușor Dan a venit cu informații noi referitoare la lipsa apei calde și a caldurii. Dupa ce acesta a promis o Capitala cu caldura, momentul in care afirmațiile i-au fost infirmate a venit. O cincime din blocurile din București se confrunta cu o situație grea, astfel ca oamenii trebuie sa faca frigul…

- Prima tranșa de 10.000 de doze ale vaccinului anti-Covid, dezvoltat de BioNTech și Pfizer, a ajuns, sambata dimineața, la Institutul Cantacuzino din Capitala. Premierul Florin Cițu a declarat ca este „un moment important, pe care il așteptam de un an de zile”, mulțumindu-le in același timp celor care…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a cautat sa-și onoreze anumite obligații mai vechi pe ultima suta de metri a campaniei electorale. Astfel, recent, Virgil Popescu a parafat un transfer neașteptat pentru subalternii sai prin teleportarea de la Primaria Calafat la…

- Carantina in Bucuresti - o solutie care nu este luata in calcul de Guvern Foto: Arhiva / MApN Impunerea carantinei în Bucuresti este o decizie dificila legata de multe considerente si reprezinta o solutie pe care Guvernul nu o ia în calcul, a declarat, ieri, premierul Ludovic Orban.…