De ce este bine să mâncați mere și mure Merele si murele pot contribui la scaderea sanselor de aparitie a fragilitatii musculare, deoarece conțin quercetina, potrivit oamenilor de ștința. Cercetatorii au constatat ca pentru fiecare 10 mg de flavonoli mai mult consumati pe zi, adica aproximativ un mar de marime medie, sansele de fragilitate se reduc cu 20%. Fragilitatea se caracterizeaza in general prin aspecte precum reducerea fortei musculare si oboseala, potrivit Age UK. Undeva la 10% dintre persoanele cu varsta de peste 65 de ani prezinta aceasta afectiune, iar procentul crește pe masura ce oamenii inainteaza in varsta, ajungand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

