- PlayStation 5 a fost una dintre cele mai așteptate console din istorie. De cand consola PS4 produsa de Sony a luat fața Xbox-ului prin numeroase exclusivitați și servicii bune oferite clienților, așteptarea pentru noua generație a atins cote uriașe. Insa stocurile de PS5 nu au fost pe masura cererii,…

- Marea Britanie, Germania, Spania si alte tari ar trebui sa adopte o saptamana de lucru de patru zile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus, potrivit unui grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din intreaga Europa,

- Studiul realizat de Biroul pentru Statistici Naționale (ONS) din Marea Britanie a luat in calcul ratele de infectare in randul profesorilor și al altor angajați din sectoare-cheie, cum ar fi cadrele medicale sau alți profesioniști care trebuie sa lucreze in afara domiciliului cel puțin o zi pe saptamana.…

- Marea Britanie a raportat marti 397 de noi decese cauzate de COVID-19, cea mai mare cifra zilnica de la 27 mai. Bilantul total al deceselor a crescut astfel la 47.250, fiind tara cu cel mai mare numar oficial de morti din Europa din cauza COVID-19, informeaza Reuters.Dupa ce luna trecuta a respins…

- Guvernul britanic a decis sâmbata ca Anglia sa reintre în carantina începând de joi, 5 noiembrie, pâna pe 2 decembrie, pentru a stavili cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus. Oliver Dowden, ministrul Sporturilor, a venit imediat cu o precizare în legatura…

- Boris Johnson anunța ca Anglia va intra in carantina. Autoritatile au confirmat sambata ca Regatul Unit a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si…

- „Intre 31 ianuarie si 31 octombrie 2020, au fost 1.011.660 de oameni care au avut un rezultat pozitiv confirmat la test”, a transmis Guvernul. Fata de ziua precedenta, sambata au fost anuntate 21.915 cazuri, iar bilantul deceselor asociate a crescut cu 326, la peste 46.640. Dupa Franta si Spania, care…

- Dupa Cehia și Franța, care au intrat in lockdown miercuri, respectiv vineri, și Germania, pentru care luni incepe o carantina ”mai flexibila”, Marea Britanie s-ar pregati de aceleași masuri. Premierul britanic ar urma sa faca anunțul la inceputul saptamanii viitoare, scrie CNN, care citeaza The Times.Surse…