Pe langa faptul ca este delicios, medicii recomanda consumul de porumb fiert ca pe un adevarat medicament natural de sezon care ajuta in lupta impotriva cancerului, tine bolile de inima la distanta, protejeaza vederea si sistemul osos si ajuta la memorie. Gratie continutului sau de fibre, acid folic, magneziu, fosfor, mangan, vitamina C, vitamina B1, B5, porumbul furnizeaza multa energie organismului. Magneziul aflat in compozitia…