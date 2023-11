Stiri pe aceeasi tema

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic a susținut intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook ca salata orientala „ar merita sa fie introdusa inclusiv in meniurile din restaurante”. Unde mai pui ca este gustoasa și ușor de preparat.

- Mihaela Bilic face un avertisment important pentru toți romanii. Este vorba despre o bautura pe care mulți o adora, dar pe care medicul nu o recomanda deloc. Nutriționistul spune ca majoritatea se lasa pacaliți de gustul delicios, dar uita sa ia in calcul și ce are in compoziție. Bautura pe care Mihaela…

- Incepand cu data de 1 noiembrie se va limita plata cash la comercianți. Care va fi de acum valoarea maxima admisa și ce alte schimbari vor avea loc, aflați in randurile urmatoare. Plațile cash vor fi limitate de la 1 noiembrie Incepand cu data de 1 noiembrie 2023, romanii vor fi limitați in ceea ce…

- "In general, rezultatele studiului nostru sugereaza ca untul nu ar trebui nici pus la colț, dar nici considerat un aliment recomandat pentru o sanatate de fier”, spune autorul principal al studiului, medicul cardiolog Dariush Mozaffarian.In ceea ce privește consumul de unt de catre persoanele sanatoase,…

- Cateva recomandari practice pentru a ne putea bucura de un aliment sanatos la maximum sunt oferite de dr. Mihaela Bilic. Nutriționistul avertizeaza despre cea mai mare greșeala pe care o facem atunci cand cumparam branza. Specialistul ofera, pe pagina sa de socializare, cateva sfaturi practice și…

- Beneficiile nutriționale ii fac sa fie un super-aliment, un concentrat de proteine și minerale cu putere maxima de sațietate și fara riscuri pentru silueta. Sunt hranitori, dar nu ingrașa, hiperproteici și hipocalorici in același timp.

- Daca le depozitezi corect, ouale rezista foarte bine. Ba chiar sunt bune de mancat si dupa ce trec de termenul de valabilitate inscris pe coaja. Totusi, cum iti dai seama cu exactitate cat de proaspete sunt?Daca ai oua de mai mult timp in frigider, e greu sa-ti dai seama cat de bune mai sunt pentru…

- Obiceiurile alimentare nesanatoase și alimentația de tip occidental s-au dovedit a fi mari dușmani ai greutații corporale. Așa se face ca foarte multe persoane se lupta cu kilogramele. Specialiștii insa ne invața ca poate fi mai simplu, alegand ora potrivita pentru cina.