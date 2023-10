Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste joi, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte referitoare la consumul de droguri sau alte substante stupefiante de catre tineri sau elevi…

- Este criza majora de medicamente destinate bolnavilor cronici in spitalele din Romania. Unitațile medicale se plang ca nu au bani și nu au mai facut achiziții de mai multe luni. Spitalele din Romania se confrunta cu o criza de medicamente pentru bolnavii cronici. Unitațile nu mai au bani La finalul…

- Podul de la Braila a devenit ținta glumelor pe rețelele sociale, dupa ce un barbat a filmat șuruburi care se scot cu mana din parapetele laterale. De dimineața, angajații firmei de construcții schimbau piesele metalice sau le strangeau.

- REȘIȚA – Statuia sculptorului e gata de opt luni, dar fantana realizata de el e in reparații de mai bine de un an. Primarul Resitei da vina pe Termoconstruct. Seful Termoconstruct sustine ca vina este a administratiei locale, fapt pe care il demonstreaza cu acte! Firma care a caștigat lucrarea de reabilitare…

- Stația GPL care a explodat din Crevedia aparține fiului primarului din Caracal, Ion Doldurea. Firma se numește Flagas SRL și administreaza, dupa toate informațiile, o stație GPL dezafectata, folosita ca depozit de gaz. Conform datelor obținute de Digi24, la Crevedia s-ar fi aflat 6 cisterne GPL, fiecare…

- Conținut oferit de: Partener extern. Intr-o societate dinamica, aflata in continua schimbare, companiile de mici dimensiuni sunt considerate un stalp important al economiei, susținand inovația, antreprenoriatul și dezvoltarea economiei locale, creand, astfel, locuri de munca. De altfel, in 2020, conform…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunța ca biletele pentru meciul cu Dinamo de sambata nu vor fi puse la vanzare online. „Nu putem verifica și e posibil ca din 6.000 de bilete, 5.000 sa mearga la dinamoviști”, a explicat MM. Vicecampioanei i-a fost refuzat…

- Mitul chinezilor sau asiaticilor care construiesc totul in ritm accelerat s-a lovit de realitatea romaneasca. Firma chinezeasca care a venit in Romania pentru a construi centura Zalaului, cu o lungime de 5,5 kilometri, s-a lovit de probleme majore, iar proiectul are o intarziere foarte mare.In 31…