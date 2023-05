Pe 6 mai 2023, Regele Charles al III-lea și soția sa, Camilla, au devenit oficial, regele și regina Marii Britanii. Intr-o fastuoasa manifestație, cei doi au fost unși in celebra catedrala Westminster Abbey, in prezența membrilor Familiei Regale și a sutelor de invitați. Dar, in ciuda acestui fapt, se pare ca nu se va pune […] The post De ce copiii Reginei Camilla nu vor primit titluri regale. Detalii neasteptate din familia sotiei Regelui Charles appeared first on Playtech Știri .