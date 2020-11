Stiri pe aceeasi tema

- Draga Olteanu Matei a plecat mult repede dintre noi, cu o dorința pe care, din nefericire, nu și-o va mai indeplini niciodata! Ce spunea Draga Olteanu Matei despre moartea ei și care a fost marele vis? A murit cu o mare durere in suflet! ”Coana Chirița” a pierdut lupta cu boala la varsta de 87 de ani!

- Actrita Draga Olteanu Matei a incetat din viata in aceasta noapte, la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din Iasi, unde fusese internata in umra cu cateva zile, pentru o hemoragie digestiva. Draga Olteanu avea 87 de ani.

- Veste trista pentru teatrul romanesc marea actrița din „Generația de Aur” s-a stins din viața la 87 de ani, iar declarațiile artiștilor nu intarzie sa apara! Victor Rebengiuc a facut primele declarații dupa anunțul decesului ”coanei Chirița”.

- Lumea teatrului și filmului romanes este in doliu la aflarea veștii ca marea actrița Draga Olteanu Matei a murit. Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași au anunțat ca, in ciuda eforturilor depuse, actrița a murit in noaptea de marți spre miercuri. Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani,…

- Marea actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viața la varsta de 87 de ani. A murit in aceasta noapte la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iasi unde era internata dupa ce facuse o hemoragie digestiva. Draga Olteanu Matei a fost una dintre marile personalitați ale teatrului și filmului romanesc cu o cariera…

- Actrița Draga Olteanu Matei a incetat din viața la varsta de 87 de ani. A fost una dintre cele mai iubite actrițe din Romania și a facut parte din ”Generația de Aur” a teatrului romanesc. Citește și: Doliu in lumea teatrului: Draga Olteanu Matei a murit S-a nascut la Bucuresti, in 1933,…

- Un primar din Hunedoara a fost rapus de noul coronavirus la varsta de doar 52 de ani, deși nu avea alte boli grave care i-ar fi putut inrautați situația. Intreaga comuna este in doliu, dupa ce acesta a trecut in neființa dupa o lunga suferința.

- Eddie Van Halen, considerat unul dintre cei mai buni chitariști rock din toate timpurile, a murit marți, la varsta de 65 de ani, la centrul de sanatate Providence Saint John’s din Santa Monica, din California, SUA. Alaturi de ieri i-au stat soția, fiul și fratele acestuia. Cine a transmis vestea morții…