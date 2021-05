De ce băncile suedeze vor plăti o nouă taxă Bancile din Suedia se pregatesc de o noua lupta cu Guvernul, in incercarea de a bloca o propunere care vizeaza in mod expres industria financiara pentru o taxa suplimentara, transmite Bloomberg. Guvernul de coalitie format din social democrati si verzi si-a exprimat de mult timp intentia de a introduce o taxa pe banci, care in opinia sa reprezinta un risc mai mare la adresa stabilitatii economice decat alte industrii. Industria financiara se pregatește de riposta „Am vazut cum o criza financiara ne-a costat enorm astfel ca nu este nerezonabil ca bancile sa contribuie si ele”, a declarat marti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

