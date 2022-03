Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Israelului, Naftali Bennet a discutat, sambata, la Moscova, cu Vladimir Putin, timp de trei ore, despre situația comunitaților evreiești din Ucraina. Intalnirea a fost coordonata cu Statele Unite, Germania și Franța. Premierul israelian a ținut secreta aceasta vizita, el fiind insoțit…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…

- Ministerul de Externe din Rusia anunța ca un avion diplomatic se indreapta spre Washington. Aeronava fusese identificata, cu o ora mai devreme, ca fiind din flota lui Vladimir Putin, pe aplicația live FlightRadar. Zborul avionului Ilyushin-96-300, similar cu avionul lui Vladimir Putin, a fost observat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat sambata la telefon cu Vladimir Putin despre situația de la granița cu Ucraina, se precizeaza intr-un comunicat al președinției franceze. Potrivit comunicatului, Macron i-a transmis omologului sau rus ”ingrijorarile” aliaților fața de escaladarea situației…

- Statele Unite au cerut, luni, familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus, sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilordintre Rusia și Ucraina. Departamentul de Stat care a initiat aceasta masura, i-a sfatuit si pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Belarus din cauza,…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Moscova apreciaza, joi, ca Statele Unite ale Americii nu au luat in calcul revendicarile ruse in domeniul securitatii si nu au raspuns pozitiv ”principalei” revendicari rusesti. Kremlinul vine cu aceste aprecieri, la o zi dupa ce americanii au raspuns acestor revendicari ruse care se afla in centrul…