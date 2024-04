De ce au fost alese culorile roșu, galben și verde pentru semafor. Există o explicație științifică Culorile emit unde electromagnetice de diferite lungimi, iar cu cat este mai mare lungimea, cu atat se poate vedea de la distanța mai mare.Așa s-a ales culoarea principala la semafor ca fiind cea roșie, care ii avertizeaza pe șoferi sa opreasca. Este important ca aceasta culoare de stop sa fie vazuta de departe, din acest motiv a fost ales roșul, care poate fi vazut chiar și pe ceața.Galbenul, care inseamna la semafor ca poți sa te pregatești și verdele, adica poți conduce sau traversa, au lungimi mari de unda și sunt clar vizibile pentru oamenii cu ochiul liber. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

