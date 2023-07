De ce au dat polițiștii la Palatul Bragadiru: evaziune, droguri, un urmărit internațional Dosar penal pentru evaziune fiscala, dupa o descindere a Polițiștilor din Capitala, duminica, in incinta Palatului Bragadiru de pe Calea Rahovei, unde avea loc un concert Tech-House cu DJ. Tot aici, au fost descoperite și persoane care aveau la ele droguri, precum și o persoana urmarita internațional. Duminica, 30 iulie 2023, polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 5, impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, polițiști din cadrul Secțiilor 18 și 19 – Biroul Ordine Publica, Serviciul Poliția Canina, in colaborare cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

