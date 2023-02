Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a felicitat joi pe rusi de Ziua Aparatorului Patriei si a anuntat ca in curand vor fi desfasurate noi rachete intercontinentale Sarmat, supranumite Satan II, si ca fortele armate vor primi un stoc important de rachete hipersonice Kinjal si Tirkon, informeaza Agerpres…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, avertizandu-i in acelasi timp pe cei care vor „mai presus de toate sa zdrobeasca Rusia” ca aceasta nu va fi niciodata pozitia Frantei. El crede ca alternativele la preșdintele Vladimir Putin sunt mai…

- Vladimir Putin, tradat de toata lumea. Numeroși oficiali de rang inalt, foști generali și agenți ai serviciilor de informații aleg sa fuga din Rusia, din cauza șanselor mici de victorie in Ucraina, transmite CNN. Cine este omul care ii ajuta sa iși paraseasca țara, in schimbul informațiilor despre activitatea…

- The New York Times a scris joi dimineața despre intenția Administrației Biden de a ajuta Ucraina sa "loveasca" Crimeea. Reacția de la Kremlin a venit imediat: ”Ar fi extrem de periculos. Aceasta ar insemna escaladarea conflictului”, a declarat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

- Aleksei Diumin, in varsta de 50 de ani, este fosta garda de corp a președintelui rus Vladimir Putin și fost adjunct al ministrului apararii, care a condus in secret operațiunea din 2014 pentru a-l recupera pe președintele ucrainean Viktor Ianukovici din Crimeea și a-l aduce in Rusia.Se presupune…

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul ”razboi” - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP, scrie news.ro. Fii la…

- Președintele rus Vladimir Putin a folosit joi, 22 decembrie, cuvantul ”razboi” pentru a se referi la conflictul din Ucraina, aceasta fiind prima ocazie cunoscuta cand se abate in mod public de la descrierea folosita in mod obișnuit de Moscova, aceea de ”operațiune militara speciala”, relateaza CNN.”Scopul…

- Elevi și profesori din toata Rusia au trecut prin anchete disciplinare dupa ce și-au exprimat liber opiniile cu privire la razboiul din Ucraina. O fata de clasa a V-a a fost chiar reținuta de poliție pentru un avatar pe un grup de chat in culorile galben și bleu și fiindca nu s-a dus la orele de educație…