De ce apar crizele cardiace și accidentele vasculare cerebrale după Covid-19 Dupa infecția Covid-19, riscul problemelor cardiace este crescut timp de un an. Este concluzia unui studiu recent, care arata ca noul coronavirus infecteaza direct arterele inimii. Acest fenomen ar putea fi explicația multor accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord la pacienții diagnosticați cu Covid-19. Accidentul vasculare cerebral (AVC) inseamna blocarea circulației sangelui in creier. Se pare ca mecanismul de acțiune a virusului asupra plamanilor și creierului este suficient de bine ințeles, ceea ce nu se poate spune in cazul inimii. Un nou studiu s-a orientat spre acest aspect, rezultatele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu, publicat in 22 septembrie in The Lancet Respiratory Medicine, aduce dovezi privitoare la urmele lasate la nivelul principalelor organe de infecția Covid-19. Mai afectați sunt plamanii, creierul, ficatul și rinichii, in schimb inima pare cruțata. Cercetatorii au descoperit ca aproximativ…

- Atentie Au revenit ...,,Accidentele"...paguboase Desi multi am fi crezut ca acest mod de operare in savarsirea unor inselaciuni nu mai poate crea victime dupa mediatizarea intensa si activitatile de informare desfasurate, dupa o perioada de ,,acalmie", se constata o intensificare a activitatii infractionale…

- Un nou sistem de neuroreabilitare a pacienților din Romania afectați de AVC, care utilizeaza tehnologii de varf, a fost lansat de UMF Cluj, in parteneriat cu Universitatea Radboud din Olanda. Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj a anunțat, joi, ca impreuna cu Universitatea…

- UMF Cluj a anunțat ca a lansat, impreuna cu Universitatea Radboud din Olanda, partener in cadrul alianței NeurotechEU, și cu sprijinul Ministerului Sanatații, un proiect inovator, un nou sistem de neuroreabilitare, care utilizeaza tehnologii de varf precum AI, VR și AR.

- Statul Kerala, din sudul Indiei, a inchis unele scoli, birouri si transport public, au anuntat miercuri autoritatile, in timp ce se straduiesc sa tina in frau raspandirea virusului Nipah, un virus rar si mortal care provoaca leziuni cerebrale si care a ucis doua persoane, transmite Reuters.Un adult…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, ca in momentul de fata, se inregistreaza in jur de 1.000 de cazuri pe zi de infectari cu noul coronavirus, el estimand ca va urma o crestere in urmatoarele una-doua satpamani, dupa care situatia ar trebui sa revina la normal. Raspunzand unei intrebari…

- Autorii cercetarii au estimat ca 1,87 milioane de decese suplimentare din toate cauzele medicale s au produs in randul chinezilor cu varste de peste 30 de ani intre decembrie 2022 si ianuarie 2023 in toate provinciile din China continentala, cu exceptia Tibetului.Anularea brusca de catre China a regimului…