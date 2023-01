Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile pentru protecția animalelor regreta profund tragedia petrecuta ieri in mun. București, in urma careia o femeie și-a pierdut viața din cauza unei probleme intreținuta cu buna știința de autoritați de cel puțin 30 ani, in ciuda recomandarilor la nivel mondial și ale organizațiilor locale…

- Ana Oros a fost ucisa de caini in timp ce alerga langa digul de la Lacul Morii, exact in locul unde fusese atacata si ranita grav de caini si anul trecut. Prietenii acesteia au raspuns la intrebarea "de ce a continuat sa mearga acolo"? Pentru ca nu putea trai cu frica. Prieteni ai Anei au mers duminica…

- Ana Oros, femeia de 43 de ani care a murit, sambata, dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București, mai fusese ataca in acelasi loc si In luna aprilie 2022. Atunci, ea a ajuns la spital in stare grava. Ea fusese salvata de […] The post Ana, femeia ucisa…

- Comunitatea Coruptia Ucide o identifica pe femeia care a murit sambata, ucisa de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Capitala, ca fiind Ana Oros, activist de mediu, iubitor de animale, despre care afirma ca a iesit la jogging si a murit in timp ce alerga sa-si prelungeasca viata. Potrivit…

- O femeie nascuta in Baia Mare a fost ucisa de caini in timp ce alerga pe malul unui lac. Mai fusese atacata o data in aceeasi zona O femeie de 43 de ani a murit astazi, 21 ianuarie, dupa ce a fost atacata de o haita de caini langa Lacul Morii, din sectorul 6. Surse din Poliție au confirmat pentru Libertatea…

- Femeia de 43 de ani a murit, sambata dimineața, dupa ce a fost atacata de mai multi caini, in timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii. Terenul unde a avut loc tragedia este unul privat, au transmis reprezentanții Primariei Sectorului 6. Zona este una neamenajata. Potrivit unui comunicat al…

- Femeie de 43 de ani a murit, sambata dimineața, dupa ce a fost atacata de mai multi caini, in timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii. Terenul unde a avut loc tragedia este unul privat, au transmis autoritațile. Zona este una neamenajata.Primaria Sectorului6 a venit cu precizari legate de locul…

