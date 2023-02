De ce acte ai nevoie atunci când vrei să-ți schimbi medicul de familie Mulți pacienți se intreba cum se poate schimba medicul de familie in cazul nu sunt mulțumiți de cel pe care il au in prezent sau la care, din diferite motive, nu mai pot merge. Procedura de schimbare a medicului de familie este una la indemana oricui și este gratuita. Pacienții care-și doresc sa-și schimbe medicul de familie, trebuie sa țina cont de faptul ca schimbarea nu se poate face decat daca au trecut mai mult de sase luni de la ultima inscriere la un medic de familie. Primul pas necesar pentru schimbarea medicului de familie este depunerea unei cerere catre noul medic. Cererea se va prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea majora survenita la Pilonul II consta in faptul ca moștenitorii pot incasa banii cumulați dupa decesul celui care cotizeaza. Incepand din acest an, moștenitorii pot opta daca primesc direct banii sau li se vireaza in contul lor din Pilonul II. Modificarea se regasește in OUG 174/2022.Pana…

- Pacienții tratați cu Zolgensma de la Novartis vor fi testați pentru eventuale leziuni hepatice, le-a cerut Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) serviciilor medicale. Cererea EMA vine in urma informațiilor privitoare la doua decese asociate cu aceasta terapie genica contra atrofiei musculare spinale,…

- Primele carduri de energie pentru plata facturii vor ajunge la beneficiari pe data de pe 1 februarie, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, care a precizat și modalitatea de intrare in posesia lor. In primul rand, romanii trebuie sa treaca pe la administratorii de blocuri, care stabilesc…

- Schimbari majore in domeniul sanatații! Un proiect controversat este pe masa Guvernului in acest moment. Astfel, pacienții care vor sa primeasca serviciile medicale de la un anumit medic trebuie sa plateasca o taxa, numita coplata. Ministrul Sanatații a transmis deja ca aceasta masura este insa in favoarea…

- Parinții unui copil de 4 luni sunt pe cale sa piarda tuteala minorului, pentru ca refuza sa-și dea acordul pentru o operație cardiaca serioasa. Aceștia invoca drept motiv, faptul ca la transfuzie va fi folosit sange vaccinat. Copilul, de numai 4 luni din Noua Zeelanda a fost diagnosticat cu stenoza…

- Rezidențiatul 2022 este unul de ”tranziție”, care trebuie sa pregateasca medici care sa poate oferi servicii de sanatate pentru fiecare specialitate, a precizat ministrul Sanatații. Astfel, la Rezidentiatul 2022 , cele mai multe locuri au fost alocate specialitaților medicina de familie, anestezie-terapie…