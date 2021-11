Stiri pe aceeasi tema

- Marturia unui pacient COVID in varsta de numai 29 de ani: „Iadul e chiar aici pe pamant, in saloane. Unul se zbatea langa mine sa respire, altul cerea vaccin inainte sa moara” Marturia unui pacient COVID in varsta de numai 29 de ani: „Iadul e chiar aici pe pamant, in saloane. Unul se zbatea langa mine…

- Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 11.485.084 de doze de vaccin, pentru 6.156.068 persoane, dintre care 5.778.190 au primit schema completa si 630.136 s-au imunizat cu doza a treia.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Un pacient intrat in moarte cerebrala a salvat viata a cinci oameni, dupa ce familia sa a acceptat sa doneze organele altor oameni care se lupta sa supravietuiasca. Agentia Nationala de Transplant a anuntat, ieri, ca s-a realizat o noua prelevare de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala,…

- Romania este una dintre țarile cele mai expuse in fața dezinformarii, pentru ca deseori intalnim cetațeni dispuși sa imbrațișeze diferite teorii ale conspirației, spune eurodeputatul Eugen Tomac, care cere sancționarea celor care „in mod conștient dezinformeaza și promoveaza discursul urii”.…

- Ai observat ca exista in viața de zi cu zi oameni care se dau pur și simplu peste cap doar pentru a-i mulțumi pe alții ? Este foarte posibil sa te fi aflat chiar tu intr-o astfel de situație, in care sa ajungi sa renunți la propriile dorințe și chiar nevoi pentru a-i face pe ceilalți fericiți. Deși…

- Grecul Stefanos Tsitsipas (3 ATP) spune ca se gandeste sa faca vaccinul impotriva coronavirusului pana la finele anului, desi initial isi exprimase reticentele fata de acesta, scrie DPA. Tsitsipas (23 ani) afirma ca nu-si va face vaccinul anticoronavirus decat daca acest lucru va fi impus de ATP, el…

- In ultimele 28 de zile, in Danemarca au fost inregistrate 30 de decese la 26.365 de cazuri. In Romania au decedat 31 de persoane de COVID doar in ultimele 24 de ore. In Danemarca au fost vaccinate complet 4,2 milioane de persoane, reprezentand 71- din populatie. Efectele vaccinarii in Danemarca au…

- Temperaturile globale și nivelul marii cresc. Orașele de coasta se confrunta deja cu inundații devastatoare. Autoritațile lucreaza pentru a veni cu soluții creative pentru a combate creșterea mareelor. Printre aceste zone, care risca sa dispara, se numara și celebrul Lagos cu o populație de 15 milioane…