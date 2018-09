Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a ratat intalnirea cu președintele Comisiei Europene(CE), Jean Claude Juncker. Dancila trebuia sa-l primeasca pe șeful CE la aeroportul Baneasa, la ora 18.30, insa aeronava a aterizat mai devreme, iar Juncker a fost preluat de la scara avionului de catre SPP și condus direct…

- Urmare a unor informații publicate in spațiul public referitoare la așa zisa intarziere a premierului Viorica Dancila la intalnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Biroul de presa al Guvernului face urmatoarele precizari:”Protocolul Guvernului Romaniei a fost informat…

- Intalnirea pe care Liviu Dragnea, a avut o marti seara la Guvern cu Viorica Dancila si cu mai multi ministri, pe tema rectificarii bugetare, urmare a situatiei din CSAT, s a incheiat dupa aproximativ o ora, transmite Digi24.ro.La iesirea din Palatul Victoria, liderul PSD si premierul Viorica Dancila…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Viorica Dancila a afirmat ca le-a transmis presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, ca doar in sapte state europene exista infractiunea de abuz in serviciu si ca modificarea Codurilor penale respecta statul de drept in Romania.

- V. Dancila:"Romania este pregatita sa-si asume presedintia Consiliului UE" Întrevederea premierului Viorica Dancila cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: gov.ro. Reporter: Doamna prim-ministru Viorica Dancila, ati avut la Bruxelles o agenda încarcata…

- In cadrul vizitei sale la Bruxelles, premierul Dancila mai are programate discutii cu Corina Cretu, comisar european pentru politica regionala, cu Phil Hogan, comisar european pentru agricultura si dezvoltare rurala, si cu Gunther Oettinger, comisar european pentru buget si resurse umane, potrivit…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, ar urma sa se intalneasca saptamana viitoare la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele CE responsabil de justitie si statul de drept, Frans Timmermans, potrivit agendei provizorii postate de CE pe site-ul…