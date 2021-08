De ce a hotărît guvernul din Taiwan să eutanasieze 154 de pisici de rasă? O decizie a autoritaților din Taiwan de a eutanasia 154 de pisici de rasa descoperite in urma unui operațiuni pentru combaterea contrabandei a stirnit revolta in toata țara și acum poate duce la schimbarea legilor și marirea sancțiunilor. Paza de coasta a interceptat in urma cu citeva zile o nava de pescuit din China, la aproximativ 40 de mile marine de coasta Kaohsiung, sudul Taiwanului. Dupa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

