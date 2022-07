Stiri pe aceeasi tema

- David Miculescu (21 de ani) va deveni in scurt timp jucatorul celor de la FCSB. Becali va plati clauza de reziliere, de 1,7 milioane de euro. Dupa calificarea in turul 3 al Conference League, extrema David Miculescu a devenit principala ținta a lui Gigi Becali. Patronul FCSB a crescut treptat oferta,…

- FCSB va juca in turul 3 preliminar de Conference League cu „Sepsi de Slovacia”, o echipa finanțata și susținuta de guvernul maghiar Dupa ce a trecut de Saburtalo intr-un adevarat thriller, FCSB se pregatește de o noua deplasare in Europa. De aceasta data in Slovacia, acolo unde o va intalni pe Dunajska…

- Revenit cu un succes spectaculos pe banca FCSB, Nicolae Dica pare sa fi resuscitat echipa lui Gigi Becali, patronul care a fost foarte mulțumit de rezultatul cu Saburtalo, 4-2 pe Național Arena. FCSB o va intalni in turul 3 preliminar din Conference League pe DAC Dunajska Streda, locul 4 in ultimul…

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat ca mai mulți titulari vor fi odihniți la meciul cu Rapid, din etapa a doua a Ligii 1. Rapid - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Becali pune mai mare preț pe…

- Ionel Ganea (48 de ani), fostul internațional roman, a comentat infrangerea suferita de FCSB in turul doi preliminar din Conference League, 0-1 cu Saburtalo. Fostul atacant considera ca FCSB poate intoarce și spune ca principalul vinovat pentru infrangerea cu echipa din Georgia este patronul Gigi Becali.…

- Gigi Becali a fost vehement la adresa echipei sale, dupa Saburtalo - FCSB 1-0, din prima manșa din turul 2 al preliminariilor Conference League. Daca trece de Saburtalo, FCSB va da peste cel mai probabil de Dunajska Streda (Slovacia), dupa ce aceștia s-au impus in deplasarea de la Vikingur (Insulele…

- Basarab Panduru (51 de ani), fostul internațional roman, considera ca David Miculescu (21 de ani), de la UTA, ar fi o varianta mai buna pentru atacul celor de la FCSB decat Andrei Cordea (23 de ani). FCSB a primit o oferta pentru pentru mijlocașul dreapta, de la Legia Varșovia, insa Gigi Becali a refuzat…