De ce a fost blocat programul Rabla la electrocasnice: responsabilii s-au speriat de câți oameni așteptau startul pe site Ediția din acest an a programului „Rabla la electrocasnice‟, care trebuia sa demareze marți, a fost amanata cu doar cateva minute inainte de pornirea inscrierilor.Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a justificat amanarea programului prin suspiciuni de fraude cibernetice, insa sursele Libertatea arata ca este vorba de o accesare crescuta a sistemului de catre beneficiari, nu de hackeri. „Problema a fost anunțarea orei de incepere, ora 12, ceea ce a facut ca multa lume sa stea pregatita pe site pentru a se inscrie‟, au spus sursele.Prin intermediul programului ”Rabla la electrocasnice” romanii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

