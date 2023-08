Stiri pe aceeasi tema

- Este divorțul anului in showbiz-ul internațional! Ei bine, este vorba despre imeni alții decat Sophie Gregoire Trudeau și celebrul sau soț, premierul Canadei. Cei doi au luat decizia de a se separa, dupa o casatorie de 18 ani. Justin și Sophie se cunosc din copilarie, s-au casatorit in 2005 și au trei…

- Relația dintre Adrian Mutu și Consuelo a fost una dintre cele mai mediatizate. Insa, in urma cu 10 ani, cei doi au decis sa puna capat relației. La scurt timp dupa desparțiire, fosta soție a acestuia a ales sa se intoarca in Republica Dominicana, acolo unde are o afacere. Cu ce se ocupa acum Consuelo?…

- Catalin Bordea nu renunța la un obicei pe care l-a dobandit alaturi de fosta lui soție, Livia. Ce a ales sa pastreze comediantul din vechile indelenticiri, chiar daca nu mai sunt alaturi de fosta lui partenera. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Catalin Bordea nu are nevoie de prea multe prezentari, insa puțini sunt cei care știau cum arata, cine este și cum a inceput povestea de dragoste a celebrului comediant cu femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Tanara, Livia, care cel mai probabil și-a…

- Doua persoane, soț și soție, din Sectorul 4 al Capitalei, au fost arestate preventiv, dupa ce, in 2022, ar fi violat in repetate randuri doua nepoate in varsta de 12 și 13 ani, care se aflau in grija lor.

- A fost zi de sarbatoare pentru familia lui Alin Oprea! Fiul sau s-a casatorit, iar la eveniment au luat parte persoanele importante din viața lui. In timp ce fosta lui soție, Larisa Uța, a fost prezenta la eveniment și apare in imagini cu restul persoanelor, Alin Oprea nu a fost prezent la eveniment.…

- Fosta soție a lui Andrei Aradits a fost mereu o prezența discreta in lumea mondena și rare sunt momentele in care este surprinsa de paparazzi. Doar ca, de aceasta data, Spynews.ro a filmat-o pe Andreea, in plina zi, pe strazile Capitalei, alaturi de o persoana apropiata ei.