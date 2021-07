De ce 50 de parlamentari democraţi au fugit din Texas Cateva zeci de parlamentari din Texas au parasit luni statul din sudul SUA pentru a impiedica adoptarea unei legi dorita de republicani, care restricționeaza organizarea alegerilor, dar și limiteaza accesul la vot. Cum in Texas, prin lege, congresmenii pot fi aduși și cu poliția la dezbateri și vot in Congresul local, deputații au ales sa paraseasca statul. Acesta este motivul pentru care cei 50 de deputati au ales sa plece intr-o zona in care politia din Texas nu are autoritatea de a actiona, mai exact la Washington. „Eu si colegii mei democrati parasim statul pentru a preveni atingerea unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

