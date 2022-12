In ultimii zece ani, Comisia Europeana s-a dedicat in fiecare an unui subiect specific demn de conștientizare, atenție și acțiune deosebita, scrie Giorgia Epicoco, Senior EU Public Affairs Manager, Huawei Technologies. In 2022, Anul European al Tineretului a sarbatorit și a susținut una dintre cele mai afectate categorii demografice ale populației de COVID-19. In timp ce tinerii europeni au dat dovada de o rezistența și o capacitate de adaptare remarcabile in timpul blocajelor, ei au fost forțați sa sacrifice un mediu de invațare tradițional și s-au confruntat cu o piața a muncii in scadere, rata…