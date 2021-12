De câți ani are nevoie un gigant chinez pentru a livra propriul metavers Unul dintre giganții chinezi din domeniul tehnologiei a dezvaluit o versiune a ecosistemului virtual care este sub așteptari pana in prezent, potrivit CNBC. Metaversul poate fi definit, in linii mari, ca fiind urmatoarea generație a internetului – o lume virtuala in care oamenii interacționeaza prin intermediul unor avatare tridimensionale. Gigantul rețelelor de socializare Facebook a deschis aceasta tendința in octombrie, schimbandu-și numele in Meta și anunțand planuri pentru investiții conexe in valoare de 10 miliarde de dolari in urmatorul an, potrivit agerpres. ro. Baidu, cu sediul la Beijing,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce febra metaversurilor a cuprins intreaga lume in acest an, unul dintre giganții chinezi din domeniul tehnologiei a dezvaluit o versiune a ecosistemului virtual care este sub așteptari pana in prezent, scrie CNBC. Metaversul poate fi definit, in linii mari, ca fiind urmatoarea generație…

- Zeci de elevi din Beijing au ramas inchiși in școala dupa ce profesorul lor a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conform BBC, China continua sa aplice așa-numita strategie „zero COVID” prin care orice posibil focar este izolat rapid. Din acest motiv, școala din Beijing in care a fost depistat un caz…

- Compania a transmis ca serviciile sale nu mai sunt accesibile din China continentala inceptnd cu 1 noiembrie. „Yahoo ramane dedicat privitor la drepturile utilizatorilor nostri si privitor la un internet liber si deschis. Multumim utilizatorilor nostri pentru sprijinul aratat”, se arata in comunicat.…

- Yahoo Inc. a anuntat marti ca se retrage din China din cauza „mediului de afaceri si juridic tot mai solicitant”, informeaza Associated Press.Compania a transmis ca serviciile sale nu mai sunt accesibile din China continentala începând cu 1 noiembrie.„Yahoo ramâne…

- Gigantul imobiliar chinez Evergrande este tot mai aproape de colaps, iar guvernul de la Beijing pare sa nu mai fie dispus sa salveze compania. Falimentul Evergrande va avea ample efecte globale, mai ales in condițiile in care economia Chinei se bazeaza masiv pe sectorul imobiliar, care are o valoare…

- Grupul chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, a ordonat angajatilor sai sa munceasca doar noua ore pe zi, de la 10.00 la 19.00, de luni pana vineri. Pentru chinezi este șocant, ei fiind obișnuiți sa munceasca, zilnic, minimum 12 ore, șase zile pe saptamana. In cazul in…

- Facebook iși va schimba numele in curand. Noul nume al platformei ar putea fi legat și de rețeaua sociala virtuala inca nelasata numita Horizon Worlds. Totuși, asta nu inseamna ca numele rețelei sociale se va schimba, ci doar numele companiei care deține Facebook. The Verge spune ca schimbarea numelui…

- Ziua Naționala a Republicii Populare Chineze a fost declarata la 1 octombrie 1949, in fața a 300.000 de persoane, in timpul unei ceremonii in Piața Tian’anmen. Președintele Mao Zedong a declarat fondarea Republicii Populare și a facut semn cu primul drapel de cinci stele din RPC. NumitA guoqqingjie sau…