De câte creme are nevoie, în realitate, o femeie? Care este kit-ul de bază pentru îngrijirea pielii! De cate creme are nevoie, in realitate, o femeie? Care este kit-ul de baza pentru ingrijirea pielii! „O femeie nu trebuie sa aiba neaparat multe produse de skincare, dar trebuie sa le aiba pe cele potrivite pielii sale. Daca nu avem deloc probleme cu tenul, ci doar ne dorim sa menținem frumusețea pielii, un produs de curațare, o crema de zi și una de noapte ar trebui sa constituie o rutina eficienta. Alegem intotdeauna crema in funcție de tipul nostru de ten, de condiția tenului și de ingredientele pe care ea le conține. Recomand sa folosim o crema cel puțin 30 – 60 de zile pentru a ne putea bucura… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

