Stiri pe aceeasi tema

- Un schimb de focuri intre un grup de mercenari beți ai liderului cecen, Ramzan Kadirov, aliat al Moscovei, și militari ruși a avut loc intr-o zona ocupata a Ucrainei, noteaza stiri.md.In urma focurilor de arma, patru soldați ai armatei ruse au murit, iar mai mulți civili au fost raniți, transmite Știri.md.…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri, 11 august, ca a ordonat guvernului sau sa reia contactele cu Polonia, in pline tensiuni frontaliere intre aliatul Moscovei si statul vecin membru NATO, relateaza Agerpres. ”Este necesar sa discutam cu polonezii. I-am ordonat prim-ministrului…

- Creșterea șanselor de a fi trimis la razboi, atacuri cu drone asupra Moscovei, un nivel fara precedent de represiune interna și recenta revolta a mercenarilor Wagner, toate acestea subliniaza incapacitatea statului rus de a proteja populația de razboi, afirma serviciile de informații militare britanice,…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…

- Iulia Matveyeva era judecatoare in orașul-port Mariupol din sudul Ucrainei cand a izbucnit invazia rusa in februarie 2022. La scurt timp, ea a fost capturata de soldații Moscovei și ținuta șapte luni in captivitate, unde a fost supusa la violențe fizice și psihologice. A refuzat sa treaca de partea…

- Oficiali din mai multe țari ale NATO au luat legatura cu guvernul de la Kiev pentru a le cere liderilor ucraineni sa nu ordone atacuri pe teritoriul Rusiei in timpul rebeliunii militare declanșate de Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, transmite CNN , citand o sursa familiara du discuțiile.…

- Potrivit celor mai mici estimari, Rusia ar fi pierdut 50.000 de oameni in invazia din Ucraina. Pierderile irecuperabile ale Moscovei, luand in considerare pe cei care au ramas invalizi din cauza ranilor sau a morții, s-ar putea ridica insa la cel puțin 225.000 de persoane, arata o estimare a BBC rus,…

- Un aliat al lui Putin a declarat ca Regatul Unit, SUA și aliații lor din NATO trebuie „sa poarte responsabilitatea” pentru distrugerea barajului Kakhovka , scrie Sky News. Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca țarile menționate „coordoneaza activitațile Ucrainei”…