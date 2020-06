De azi se reiau spectacolele de stand-up comedy. Maraton in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape trei luni in care au stat departe de public, comediantii sunt mai nerabdatori ca niciodata sa urce pe scena. Promit show-uri incendiare, glume scrise cu truda și porții sanatoase de umor. 20 de artisti vor tine spectacole de glume pe Splaiul Unirii. Masurile de distanțare vor fi respectate. …

- Show-urile de stand-up comedy vor fi reluate, incepand din 5 iunie, cu un maraton sustinut de 20 de artisti pe cea mai mare scena dedicata acestui tip de spectacole din centrul Capitalei. Printre cei care vor urca pe scena in aer liber de pe Splaiul Unirii 225 (in incinta Hop Garden) se numara Cosmin…

- Articolul 42 din ordonanta prevede posibilitatea atacarii in contencios administrativ a hotararii de guvern prin care se instituie starea de alerta. "Hotararile prin care se declara, se prelungeste sau inceteaza starea de alerta, precum si cele prin care se stabileste aplicarea unor masuri…

- Antibiotice Iasi a cerut aviz pentru a produce biocide Linie de productie de antibiotice. Foto: Arhiva/AntibioticeSA. Antibiotice Iasi a cerut aviz pentru a începe productia a doua tipuri de biocide, iar OMV Petrom va solicita la rândul sau aviz saptamâna viitoare, a declarat…

- Fiica a unui medic ATI și cu mama biolog, Roxana Voloșeniuc, redactor-șef Elle Romania, a scris un text aparte despre munca oamenilor din prima linie și familiile lor. Despre cum se vede totul din perspectiva unui copil. Tatal meu a fost o viața intreaga doctor ATI. In primii ani, la Spitalul Elias…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni, ca nu este nevoie de niciun fel de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze linia de credit pentru investitii sau capital de lucru. De asemenea, Citu a anuntat ca, in cel mult 48 de ore, va anunta o solutie pentru clientii…

- Dragoș Patraru a vorbit despre nivelul ridicat de poluare din noaptea de duminica spre luni de saptamana trecuta. “Fraților, s-a aflat de unde era poluara aia multa. A facutministrul Mediului ancheta și s-a aflat. Poluarea aia multa era din fiecare zi.Ne-am speriat deci ca proștii, ba! Aia nu era o…

- Concertul Boney M, care urma sa aiba loc la Sala Palatului din Bucuresti in aceasta seara, a fost reprogramat in 20 septembrie, ca urmare a comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Interne in care sunt anuntate masuri obligatorii din cauza raspandirii Covid-19, au transmis organizatorii show-ului…