De astăzi, Helmuth Duckadam are propria pălincă! ”Eroul de la Sevilla” mai are în magazine propria linie de echipament sportiv De astazi, Helmuth Duckadam are propria palinca! Este un lot special din licoarea nelipsita din viața țaranului ardelean, insuși legendarul portar fiind originar in vestul extrem al țarii, localitatea Semlac din Arad. Palinca cu semnatura ”Eroului de la Sevilla” este o licoare rara, facuta exclusiv din caise, invechita fara a se folosi coloranți, zaharuri ori produse chimice, firma producatoare fiind una dintre cele mai repectabile pe piața bauturilor de calitate. Bautura, care a fost lansata astazi, in prezența celui a carui semnatura se afla pe etichete, are o concentrație alcoolica de 50% si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

