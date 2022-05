De astazi, Euronews Romania poate fi gasit in grilele operatorilor de televiziune. Una din principalele stații tv de știri din Europa, postul local va transmite 7/24 știri locale, naționale și internaționale. 200 de oameni, jurnaliști și personal tehnic lucreaza la noul post de știri. Euronews Romania va difuza producții ale postului Euronews, dar și producții locale, amintim matinalul ”Buna dimineața, Romania”, ”Euronews, acum”, ”Buna seara, Romania”, ”Dezbatere de seara”, ”Boerie in bucatarie”, ”Succesul se invața”, ”UPB” (trenduri in știința și tehnologie, emisiune filmata in laboratoarele…