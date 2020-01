De astazi, accesul vizitatorilor in Spitalul Judetean Constanta este limitat

Stiri pe aceeasi tema

- Accesul vizitatorilor la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta a fost limitat pentru reducerea riscului de imbolnaviri prin afectiuni respiratorii acute, iar bolnavii sunt izolati pe tipuri de afectiuni, pentru prevenirea raspandirii bolilor. Peste 40 de cazuri de gripa s-au inregistrat in…

- In aceste momente, la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta, se desfasoara o conferinta de presa pe tema "Luna Sanatatii Mintale".Alaturi de conducerea SCJU, la conferinta participa noul medic sef al Sectiei Clinice Psihiatrie, Dr. Camelia Pantu, din partea DSP, Dr.…

- Directia de Sanatate Publica a judetului Sibiu a fost informata in cursul zilei de astazi de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Mures despre confirmarea unui caz de infectie respiratorie acuta severa (SARI) cu gripa de tip AH3, la o bolnava de 34 de ani, domiciliata in Medias, gravida in…

- Cinci dintre victimele accidentului rutier petrecut ieri, pe DN 38, au ramas internate in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, in sectiile Chirurgie Plastica, Ortopedie Traumatologie si Neurochirurgie, sub atenta monitorizare a personalului medical. Evolutia…

- Organizatorii Festivalului Neversea, care va avea loc intre 2-5 iulie 2020 pe o plaja din Constanta, au donat aparatura medicala de peste 20.000 de euro catre Spitalul Judetean, printre echipamentele achizitionate aflandu-se un aparat EKG, un defibrilator si un aparat de ventilatie mecanica pentru…

- Festivalul NEVERSEA este mai mult decat un festival de muzica, iar organizatorii isi doresc ca in fiecare an sa se implice in nevoile comunitatii. In acest an, organizatorii festivalului NEVERSEA au decis sa doneze Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Constanta aparatura medicala in valoare de…

- Parcarea supraetajata din zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta se va inchide in perioada 12.12.2019 ndash; 15.12.2019. Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, va efectua lucrari de refacere a marcajelor pietonale din incinta parcarii. In acelasi timp se va lucra la punerea…

- Este vorba de o suma de peste 10 milioane de lei, valoare totala, prin care se vor achizitiona mai mult de 160 de echipamente, de 58 de tipuri diferite, pentru a fi dotate 12 cabinete de la Ambulatoriul integrat al Spitalului clinic Judetean de Urgenta Brasov. Semnarea contractului de finantare a avut…