Salile de fitness vor funcționa cu o capacitate de cel mult 50%, de astazi 15 mai 2021, iar pentru acces clienții ar trebui sa prezinte dovada vaccinarii, adica adeverința care atesta ca au fost imunizați impotriva Covid-19, a decis Guvernul. Patronii sau reprezentanții salilor care nu respecta regulile vor fi amendați, a precizat șeful DSU, Raed Arafat, in conferința de presa in care au fost aduse lamuriri cu privire la noile masuri de relaxare. Hotararea de Guvern, cu modificarile care intra in vigoare din 15 mai, prevede ca: Se permite activitatea cu publicul operatorilor economici care desfașoara…