De-ale Puterii: Școala, ca mijloc de îndobitocire a noilor generații Pe vremuri, cand nu existau state, ci doar sate, invatarea se facea de la sine, prin imitatie. Copilul vedea ce fac parintii, rudele si ceilalti din sat si facea la fel. Din cand in cand si din loc in loc, era cate un batran sau batrana care sfidau speranta de viata de atunci si isi petreceau zilele lasate de divinitate sub cate un copac, invatand adolescentii de-ale vietii. Povesti auzite, pilde din experienta proprie sau din experientele altora, toate erau spuse noilor generatii. Cine voia, statea si asculta. Cine nu, facea altceva. Prezenta adolescentilor si a copiilor nu era obligatorie, si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

