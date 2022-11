Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Confort Urban frezeaza perimetrul cuprins intre strazile Semanatorului si Bogdan Petriceicu Hasdeu. Astazi, pana la ora 16.00, vor fi restrictii de trafic partiale pe sectorul de drum unde se intervine asupra partii carosabile.Lucrarile de decopertare a carosabilului vor continua joi si vineri,…

- Comisarul european Elisa Ferreira, premierul Nicolae Ciuca și alți membri ai guvernului se vor afla la Alba Iulia, pentru o ceremonie desfașurata, la fel ca de atatea alte ori in trecut, in Sala Unirii. Un moment cu adevarat important pentru Romania, semnarea Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeana,…

- Voluntarii Asociatiei WORLDSTREET impreuna cu politisti de Politia Orasului Harlau desfasoara o actiune in trafic: soferii sunt verificati iar voluntarii le ofera odorizante auto in forma de inimioare personalizate, flyere de informare impotriva alcoolului si masti Covid 19. Chiar daca ploua, politistii…

- Ministerul Sanatatii a informat vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 23 de decese in randul pacientilor cu COVID, printre care si un bebelus in varsta de 2 luni. Sugarul avea 2 luni si a fost nascut prematur in judetul Alba. In total astazi au fost raportate aproape 2.400 de cazuri noi…

- Ministerul Sanatații a facut, vineri, cateva recomandari privind normele de igiena in școli, in contextul pandemiei cu SARS-COV-2 și al apropierii sezonului gripal. Virozele respiratorii sunt frecvente in sezonul rece și pot afecta colectivitațile in care copiii desfașoara activitați de invațamant.…

- O "epidemie" de supraponderabilitate si obezitate, responsabila de peste 1,2 milioane de decese pe an, face ravagii in Europa, a mentionat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un nou raport, publicat luna aceasta. "Ratele supraponderalitatii si obezitatii au atins proportii epidemice in intreaga…

- Sistemul, dezvoltat de Google si Capgemini, poate identifica piscine in imagini satelitare si le verifica in acelasi timp cu bazele de date din cadastru. Sistemul a fost lansat ca experiment in urma cu un an in noua departamente franceze si a descoperit 20.356 de piscine nedeclarate, a anuntat luni…

- In 1997, printr-o hotarare a Consiliului Local Piatra Neamț, era inființata societatea Salubritas, la un an dupa ce Ion Rotaru ajungea primar in municipiul reședința de județ. Societatea a fost inființata, pentru ca era nevoie de o asemenea entitate, care sa raspunda necesitaților primariei cand venea…