Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a luat la bataie cu un vecin, What’s Up a fost pedepsit. Se pare ca artistul era sub urmarire de mai multa vreme, iar in urma incidentului va trebui sa presteze munca in folosul comunitatii.

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon din Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvador, provocand moartea a cel putin 14 persoane. In El Salvador a fost decretata starea de urgenta, relateaza luni AFP, conform agerpres.ro. Furtuna de mare intensitate s-a mentinut…

- O tanara din Romania, in varsta de doar 18 ani, a avut parte de un sfarșit ingrozitor, in Italia. Calaul i-a fost un contabil italian, care nu a aratat nici o clipa mila fața de victima sa.

- Un barbat revenit in țara din Anglia a fost gasit la plimbare. Masura carantinei, impusa de epidemia de coronavirus, nu l-a impresionat deloc. Omul a revenit acasa din Marea Britanie pe 18 martie si a intrat in izolare la domiciliu, potrivit reglementarilor, pe o perioada de 14 zile. Insa dupa 10 zile,…

- Tribunalul Iasi l-a gasit vinovat de trafic de droguri de mare risc pe Alex Corduneanu, fiul cel mare al interlopului iesean Costel Corduneanu. Cei doi isi ispasesc pedeapsa in acelasi penitenciar, dupa ce, acum cateva saptamani, liderul interlop a fost condamnat si el definitiv la trei ani de inchisoare…

- Ziarul Unirea Barbatul care a OMORAT 15 oi dupa ce a intrat intentionat cu masina in ele și-a primit pedeapsa: Ce au decis judecatorii Barbatul de 46 de ani din Alba, care, suparat ca animalele intrasera sa pasca pe terenul sau, a intrat intentionat cu masina intr-o turma ... Barbatul care a OMORAT…

- Barbatul din Alba Iulia, care a vandut ilegal mai mult de 14 tone de tutun, cu o valoare de peste un milion de lei, trimis in judecata pentru detinere ilegala de tutun, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare de catre un complet al Curtii de Apel Alba Iulia. H. Sabin are un trecut de invidiat…

- Ziarul Unirea Barbatul din Alba Iulia care a facut mai mult de 1 milion de lei din vanzarea ilegala a 14 tone de tutun și-a primit pedeapsa: Ce au hotarat judecatorii Barbatul din Alba Iulia care a facut mai mult de 1 milion de lei din vanzarea ilegala a 14 tone de tutun și-a primit pedeapsa: Ce au…