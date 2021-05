De 18 ani, BRD se chinuie să deschidă o cutie de valori din seifurile proprii In aprilie 2001, A.E.C. a inchiriat de la BRD o caseta de valori, pe durata unui an. Dupa expirarea termenului, femeia nu s-a mai prezentat la banca pentru a-si prelungi contractul. In 2013, 2014 si 2015, banca i-a trimis trei notificari pentru a elibera caseta de valori si a preda cheile aferente, fara ca A.E.C. sa se conformeze. In cele din urma, BRD s-a adresat instantei, cerand pronuntarea unei ordonante presedintiale prin care sa se autorizeze deschiderea forta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

