- Formatia britanica Arctic Monkeys va canta la Summer Well Festival 2022, eveniment ce va avea loc in perioada 12-14 august, pe domeniul Stirbey de la Buftea, arata News.ro. Biletele sunt disponibile pe site-ul summerwell.ro. Un abonament costa 375 lei. Conform anuntului de pe pagina…

- Saeeda*, o inginera de 31 de ani, e una dintre miile de femei afgane care au devenit prizoniere in propriile case, dupa ce talibanii le-au interzis sa munceasca. Și una dintre cei peste 250,000 de cetațeni afgani care au colaborat cu organizații americane in cei 20 de ani de razboi in Afganistan și…

- Editia NAG#15 Bucuresti poate fi vizionata exclusiv online, sambata, de la ora 13.00, pe www.noapteagaleriilor.ro si pe pagina de Facebook a evenimentului. Sunt prezentate 48 de spatii din scena bucuresteana de arta contemporana. Publicul va gasi in premiera o varianta online cu caracter documentar…

- Trupa britanica Placebo a programat un concert la Bucuresti pe 14 iulie 2022. Biletele vor fi puse in vanzare pe 20 octombrie. Show-ul va avea loc la Romexpo, in aer liber, cu respectarea normelor in vigoare la acel moment, potrivit organizatorilor Metalhead si BestMusic Live Concerts, conform News.ro.…

- Ludovic Orban considera ca ar fi “tupeu maxim” ca Iohannis sa-l propuna tot pe Florin Citu premier, daca trece moțiunea de cenzura. Fostul sef al liberalilor susține ca exista riscul anticipatelor. Orban a mai spus ca “Vom face o analiza foarte serioasa”, referitor la ruperea PNL. “Asta ar fi tupeu…

- Primul ministru Florin Cițu spune ca ar trebui așteptata motivarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) pentru a se pune problema dezbaterii și votarii moțiunii de cenzura inițiate de AUR și susținute de USR-PLUS. „Acum, in primul, rand trebuie sa asteptam motivarea CCR. O decizie a CCR trebuie respectata…

- Cel mai mare eveniment de new media art din Romania și in top 3 concursuri de video mapping la nivel internațional, IMAPP BUCHAREST va avea loc sambata, 18 septembrie, in Piața Constituției. Intrarea este libera, iar accesul se face incepand cu ora 17:00. Lucrarile artistice ale echipelor participante…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Guvernul intentioneaza sa adopte o propunere prin care personalul din sistemul medical care nu este vaccinat sa se testeze periodic pe cheltuiala proprie, precizand ca varianta a fost discutata in prima lectura. El a fost intrebat de jurnalisti daca Guvernul…