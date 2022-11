De 1 Decembrie, Trenul Regal – simbol istoric – va găzdui o petrecere cu „șpriț și lăutari” Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, 80 de persoane vor petrecere cu „șpriț și lautari” in Trenul Regal. Un bilet costa 500 de euro și evenimentul este sold out. Casa Regala a Romaniei considera ca evenimentul este „o blasfemie”. Firma de evenimente care a organizat petrecerea a incasat in total de la 80 de persoane 40.000 de euro pentru un chef „unic” in Trenul Regal, noteaza Libertatea . „De ziua naționala a Romaniei, petrecem la rang de arta. O incursiune in timp cu TRENUL REGAL, pe ruta București – Sinaia, ce va aminti de zaiafeturile de odinioara. Este una din puținele ocazii in care Trenul Regal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul cu lautari nu este deloc pe placul Casei Regale, care a transmis ca „istoria Romaniei nu poate fi inchiriata”, iar petrecerea „este o blasfemie”. Totodata, deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis ca „petrecerile lautarești de 1 Decembrie” care vor avea loc in Trenul Regal „sunt intolerabile”…

- De 1 Decembrie, Trenul Regal, un simbol istoric, va gazdui o petrecere cu „șpriț și lautari” pentru care 80 de persoane au platit in total 40.000 de euro. Anunțul privind evenimentul nu a fost deloc pe placul Casei Regale, care a transmis ca „istoria Romaniei nu poate fi inchiriata”, iar petrecerea…

- Ziua de 1 decembrie va fi marcata printr-o petrecere „clasica – misto”, cu sprituri si lautari, organizata in Trenul Regal. La aflarea veștii, Casa Regala s-a revoltat și a catalogat petrecerea ca fiind o blasfemie. In vagoanele elegante in care patru generații ale familiei regale au trait momente istorice,…

- O firma de evenimente a pus in vanzare 80 de bilete pentru o calatorie cu Trenul Regal pe ruta Gara Baneasa – Sinaia și retur, potrivit site-ului blt.ro , care a scris ca biletele au fost vandute. Reprezentanții Casei Regale a Romaniei au transmis ca „istoria Romaniei nu poate fi inchiriata”. Un bilet…

- Potrivit ministerului Apararii, cei ce vor sa fie rezerviști voluntari se pot inscrie la cele peste 400 de locuri disponibile in perioada 24 octombrie-11 noiembrie, atat in București cat și in alte 19 județe. „Cetațenii interesați vor fi informati cu privire la avantajele indeplinirii serviciului militar…

- Iulia Vantur a avut rolul de jurat in emisiunea „iUmor”, ediția difuzata ieri, 16 septembrie, la Antena 1. Vedeta a avut parte de surprize, insa s-a emoționat pana la lacrimi cand pe scena a urcat mama ei, Catinca Vantur. „Incercam sa ma abțin sa nu plang prea mult”, a zis Iulia Vantur, care inainte…

- „Chefi la cuțite” a revenit la Antena 1 cu un sezon aniversar, cel de-al zecelea. Un prilej perfect pentru un decor nou, un regulament cu noi provocari și concurenți cu poveși picante. Dar și cu rivalitați pe masura, iar Chef Sorin Bontea, cel care conduce in clasament cu 4 victorii, ne-a dezvaluit…

- „Maresale, maresale / Ai lasat satele goale…” Cand Regele Mihai I al Romaniei s-a reintors definitiv acasa, poporenii l-au intampinat cu nesfarsit respect, lacrimi, flori si aplauze. Tara s-a trezit din somn. A fost momentul trezirii! Pana si Imnul National al Romaniei a fost cantat mai viguros. Deodata,…