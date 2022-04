David și Victoria Beckham au devenit socri mari (GALERIE FOTO) Fostul fotbalist internațional englez David Beckham și soția sa Victoria au organizat o nunta fastuoasa, weekend-ul trecut, pentru fiul lor cel mare, Brooklyn, care s-a casatorit. Brooklyn Beckham, in varsta de 23 de ani, s-a casatorit cu iubita lui, actrița Nicola Peltz. Ceremonia a avut loc la conacul de 103 milioane de dolari din Palm Beach, Florida, al bogatei familii Peltz. Nunta in sine l-a costat pe David Beckham peste 4 milioane de dolari, spune presa americana. Brooklyn Beckham și Nicola Peltz s-au casatorit dupa tradițiile iudaice, pentru ca familia miresei are origini evreiești. Nicola… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

