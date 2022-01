Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit dupa ce un TAF s-a rasturnat, joi, peste el, intr-o zona forestiera din localitatea Cuejdi - comuna Garcina. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat pentru AGERPRES ca o a doua victima este resuscitata la fata locului de paramedici. "TAF-ul s-a…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit din cauza coronavirusului saptamana trecuta, dupa ce a contractat virusul la o asa-numita ''corona-party”, care a avut loc in Tirolul de Sud, in nordul Italiei.Cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, au fost spitalizate dupa ce au luat boala la astfel de…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel i-a cerut, intr-o convorbire la telefon, presedintelui rus Vladimir Putin ”sa actioneze” impotriva ”instrumentalizarii” migrantilor de catre regimul lui Aleksandr Lukasenko, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Guvernului german Steffen Seibert,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a precizat ca victima se afla sub influenta bauturilor alcoolice.„Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca un barbat de 41 de ani, din Piatra Soimului, dupa ce a consumat bauturi alcoolice,…

- Un barbat, de 46 de ani, din localitatea nemteana Oniceni, a murit, luni, dupa ce a incercat sa opreasca un tractor care o luase la vale, informeaza Digi24 . Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca victima conducea tractorul spre deal, pe un drum greu accesibil, iar…

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, grav bolnav de COVID-19, a murit joi, la Deva, in urma unui stop cardio-respirator, inaltul prelat avand plamanii afectati in proportie de 85% din cauza infectiei cu SARS-CoV-2. Decesul a survenit in timpul procedurilor de transfer al bolnavului la un elicopter…

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, internat in urma cu aproape doua saptamani, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva cu COVID-19 , a murit joi 21 octombrie, la Deva, informeaza Agerpres. „A intrat in stop cardio-respirator. S-au efectuat procedurile de resuscitare timp de 45 de minute. Din pacate,…

- Un barbat a decedat dupa ce zidul unei cladiri din localitatea Oituz s-a prabusit peste el, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. ‘A fost identificata o persoana, un barbat, care prezinta leziuni incompatibile cu viata’, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Bacau. Sub…