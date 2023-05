David Popovici și-a donat o medalie foarte importantă pentru a susține o cauză nobilă David Popovici, multiplu campion european si mondial la natatie, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obtinuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Demersul sau vine in sustinerea programului #SperantaNuMoareDeCancer, lansat de MedLife, in cadrul caruia s-a alaturat in calitate de Ambasador al Sperantei. Medalia de la Budapesta, din proba de 200 m liber, este primul titlu mondial in bazin olimpic pentru inotul masculin romanesc, informeaza News.ro. CITESTE SI Zelenski, vizita-surpriza in Finlanda: 'Cand ne intarim liniile de aparare, intarim frontierele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

