- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, informeaza Agerpres.

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat cu al doilea timp in semifinalele probei de 100 m liber, sambata dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.Popovici a fost inregistrat cu timpul de 46 sec 70/100, dupa italianul Alessandro Miressi, 46 sec 49/100.…

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 metri liber de la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni. Sportivul nostru a terminat pe 3 seria sa si s-a calificat in semifinale cu al treilea timp. Popovici s-a pregatit special pentru aceasta cursa si a avut o prestatie buna,…