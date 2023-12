Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a concurat, sambata seara, in finala de la 200 m liber la Campionatul European de inot in bazin scurt, dar a pierdut la limita podiumul, clasandu-se pe locul 4, cu timpul 1:41.52. David Popovici s-a clasat pe locul 4 in finala de la 200 de metri liber, cu timpul 1:41.52, cursa caștigata…

- Nu mai puțin de trei handbaliști de la Clubul Sportiv Universitar Suceava fac parte din lotul largit al reprezentativei de seniori a Romaniei pentru Campionatul European din Germania, este vorba de portarul Darius Makaria, extrema stanga Vencel Csog și coordonatorul Botond Balazs. Intre cei 35 de ...

- Romania, cu David Popovici in echipa, s-a clasat pe locul sapte in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculin, in prima zi a Campionatului European de inot in bazin scurt pentru seniori.

- David Popovici, locul 7 in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculinCu David Popovici in echipa, Romania s-a clasat, marți seara, pe locul 7 in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculin, in prima zi a Campionatului European de inot in bazin scurt pentru seniori, gazduita de Complexul Sportiv…

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Romania s-a calificat in finala de la 4×50 de metri liber stafeta masculina! Patrick Dinu, Mihai Gergely, Constantin Stoica si David Popovici vor lupta pentru medalie in finala care este programata la ora 19:08 si va fi live in AntenaPLAY.

- Romania a cucerit opt medalii patru de aur, trei de argint si una de bronz la Campionatele Europene de gimnastica aerobica pentru juniori si seniori, din Antalya Turcia , iar la acest bilant au contribuit si reprezentantii litoralului. La seniori, tricolorii au castigat doua medalii de argint si una…

- Nicio surpriza, Romania s-a calificat lejer, la Campionatul European de Tenis de Masa, competiție gazduita de orașul suedez Malmo. In timp ce tricolorele au invins Turcia și Ungaria, tricolorii au caștigat toate meciurile cu Slovenia și Ucraina. ​ Campionatul European echipe seniori 2023 este programat…