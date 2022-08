Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de natație de la Roma. Campionul a obținut victoria cu un timp de 46,98 de secunde. Tanarul se bucura de un nou record european care a fost stabilit in semifinalele de astazi.

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.

- David Popovici 17 ani va concura azi, in finala probei de 100 metri liber, de la Campionatul Mondial de Natatie. A castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul…

- Campion mondial la 200 metri, David Popovici evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Popovici s-a calificat in finala fara probleme, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Finala la 100 metri este programata miercuri,…

- David Popovici (17 ani) continua sa scrie istorie la Campionatul Mondial de Natație desfașurat la Budapesta. David Popovici a caștigat semifinala probei de 100 de metri liber, cu un timp de 47:13.00, un record la juniori. Dupa ce a scris istorie in proba de 200 de metri liber, devenind primul campion…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- David Popovici s-a calificat in semifinala probei de 100 de metri, a fost primul, calificat cu cel mai bun timp. Performanta vine dupa ce sportivul a castigat medalia de aur la Mondialele de Natatie care se tin la Budapesta, la proba de 200 de metri liber