- David Popovici, 19 ani, va intra in concurs in ultimele trei zile ale Campionatelor Europene de la Otopeni, competiție care urmeaza sa debuteze pe 5 decembrie, urmand sa inaote in probele de 100 și 200 m liber. ...

- Camelia Potec, președinta FRNPM, a oferit ultimele detalii despre Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, competiție care debuteaza pe 5 decembrie. David Popovici va concura in probele de 100 și 200 m liber la Otopeni. ...

- Doua saptamani au mai ramas pana la startul Campionatelor Europene de inot in bazin scurt. Competiția care va avea loc la Otopeni este o premiera pentru Romania cand vine vorba despre concursuri de seniori de acest nivel. Douazeci și unu de "tricolori" vor lua startul la aceasta intrecere, iar David…

- David Popovici (19 ani) a parcurs cele opt lungimi de bazin in 1:47,16 și va porni de pe culoarul al patrulea in finala care se va disputa in aceasta seara de la ora dupa ora 18:00. In ultimul act va fi prezent și Vlad Stancu, el calificandu-se cu a treia performanța (1:49, 25). David Popovici a inceput…

- David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 100 m liber la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Sportivul legitimat la Dinamo a caștigat finala cu timpul de 46 sec 76/100, fiind urmat de Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanta), 47…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Zsuzsanna Jakabos (34 de ani) a confirmat prezența la Campionatele Europene in bazin scurt, competiție care va avea loc intre 5 și 10 decembrie la Otopeni. Zsuzsanna Jakabos este una dintre cele mai frumoase femei din Ungaria, cel puțin așa arata toate topurile din țara vecina și nenumaratele apariții…

- Inotatorul roman David Popovici va concura pe 27 si 28 octombrie la Memorialul „Marek Petrusewicz” de la Wroclaw (Polonia). Sportivul legitimat la CS Dinamo a plecat joi in Polonia pentru a participa la competitia in bazin de 25 de metri, o noua etapa a pregatirii pentru Campionatele Europene in bazin…