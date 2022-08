David Popovici, din nou campion. A stabilit un nou record mondial

Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) a castigat, sambata, medalia de aur in proba de 100 m liber, la Campionatul European de natatie pentru seniori, la Roma. Sportivul legitimat la CS Dinamo a stabilit noul record mondial al probei. Popovici a incheiat proba cu timpul 46.86. Precedentul record mondial, de 46.91,…

- Sportivul roman Vlad Stancu a obtinut medalia de argint in finala probei de 400 m liber, duminica, la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni, cu timpul de 3min50sec61 100, al treilea sau podium individual, dupa aurul de la 1.500 m liber si argintul de la 800 m liber.Stancu, 16 ani,…

- David Popovici a caștigat a cincea sa medalie din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori, gazduit de bazinul olimpic din cadrul Complexului Sportiv din Otopeni.David Popovici s-a calificat ieri in finala dupa ce a caștigat cursa din semifinale cu timpul de 48.31, fiind primul inotator…

- Sportivul roman David Popovici a castigat, vineri, inca o medalia de aur la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni, el impunandu-se in finala probei de la 50 m liber masculin cu timpul de 22sec16/100.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. El a terminat proba cu timpul de 47 sec…

- David Popovici, proaspat campion mondial al probei de 200 m liber, a evoluat marți in calificarile de la 100 de metri liber din cadrul Mondialelor de Natație de la Budapesta. Sportivul nostru a luat startul in seria 10 (dintr-un total de 11), pe culoarul al patrulea. Cu toate ca nu a avut parte de o…