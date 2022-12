Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici incheie un an 2022 fantastic, cu 14 medalii cucerite la cele cinci mari competitii la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur. Elevul antrenorului Adrian Radulescu a uimit lumea natatiei cu "dubla de aur" realizata in probele de 100 si 200 m liber la Mondialul de seniori,…

- David Popovici este vicecampion mondial in proba de 200 m liber, performanța reușita la Campionatul Mondial de Natatie in bazin scurt, de la Melbourne. Popovici a incheiat cursa cu timpul de 1.40.79. Medalia de aur a fost castigata de Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) – 1:39.72 min. (nou record al competitiei),…

- Sportivul roman David Popovici s-a clasat pe locul patru in finala probei de 100 m liber, joi, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne, cu timpul de 45 sec 64/100.

- Romania va fi reprezentata de 3 sportivi la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt pentru seniori, programate in perioada 13-18 decembrie, la Melbourne, in Australia. Este vorba despre David Popovici, care va lua startul la 100 m liber, 200 m liber si 400 m liber, Robert Glinta, care va evolua…