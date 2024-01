Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile dintre arbitrii spanioli si omologii lor din camera VAR vor fi disponibile dupa fiecare etapa, in competitiile in care este disponibil acest sistem, au anuntat, marti, La Liga si Federatia Spaniola de Fotbal.Initiativa, care a fost deja testata in Supercupa Spaniei, va fi disponibila incepand…

- Comisia de Recurs a Federatiei Romane de Fotbal a admis apelul facut de clubul Petrolul Ploiesti si a redus suspendarea jucatorului Valentin Ticu de la 16 meciuri la 8 meciuri, potrivit Agerpres.''Ticu Constantin Valentin v. CDE a LPF - Sanctiune disciplinara. Cu majoritate: Admite recursul. Desfiinteaza…

- Jucatorul Youcef Atal, vizat de o ancheta preliminara pentru "apologia terorismului" dupa ce a postat un mesaj legat de conflictul dintre Israel si Hamas, a fost suspendat miercuri pentru sapte meciuri de catre Comisia de Disciplina a ligii franceze, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atal este suspendat…

- Semifinalele si finala Cupei Spaniei, in care vor participa FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid si Osasuna, se vor disputa la Riad, in perioada 10-14 ianuarie 2024, a anuntat Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF).Astfel, competitia va fi gazduita pentru a patra oara de Arabia Saudita: in 2020…

- Capitanul echipei Petrolul Ploiesti, Valentin Ticu, a fost suspendat pentru 16 meciuri de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, a anuntat, miercuri, site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.Ticu a fost sanctionat si cu o amenda 10.000 de lei.In minutul 6 al partidei Petrolul Ploiesti - FC…

- Federatia Algeriana de Fotbal (FAF) a anuntat miercuri ca isi va suspenda toate meciurile de fotbal pentru a-si arata solidaritatea cu palestinienii din Gaza. FAF a publicat miercuri, pe site-ul oficial o declaratie prin care anunta ca suspenda „toate competitiile si meciurile de fotbal, pana la noi…

- Sanctiunea impusa capitanului lui Real Madrid, Nacho Fernandez, pentru "joc periculos", in urma eliminarii acestuia in timpul unui meci din campionatul Spaniei, cu Girona, a fost redusa luni de la o suspendare de trei la doua meciuri de catre Comisia de apel a Federatiei spaniole, scrie AFP.Fundasul…