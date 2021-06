David Lazar: „Vom lupta pentru fiecare trofeu în parte!“ (VIDEO) David Lazar, noul portar al Universitații Craiova , nu a digerat infrangerea suferita in primul amical din Austria, 0-2 cu FC Ufa . El a spus ca antrenamentele tari au facut ca evoluția sa nu fie prea buna, dar nu a dorit sa gaseasca in asta o scuza. „Am avut antrenamente foarte grele, dar asta nu-i o scuza pentru noi. Am incercat sa ne facem jocul, sa evoluam cat mai bine. Nu ne-a ieșit cum ne-am dorit noi, sa incepem cu o victorie. Speram ca in meciurile urmatoare sa aducem victorii, pentru ca este foarte important“, a spus portarul oradean de 29 de ani și 1,85 metri. „M-am ințeles bine cu aparatorii.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

