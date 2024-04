Antrenor nou la Ploieşti Petrolul a ajuns la un acord cu Gyorgy Laszlo Balint, cel care va fi, incepand din aceasta saptamana, noul antrenor principal al „galben-albaștrilor”. Ințelegerea se va intinde pana la finalul stagiunii 2024-2025. Tehnicianul in varsta de 45 de ani revine, astfel, pe banca unei formații din Superliga, dupa ce le-a condus pe parcursul stagiuniilor precedente, din postura de antrenor principal, pe UTA Arad și pe CS Universitatea Craiova. Nascut la Brașov și fost jucator de prim eșalon la FC Brașov, CFR Cluj, UTA Arad, Unirea Urziceni, dar și in Ungaria, la Diosgyori VTK, Laszlo Balint și-a inceput… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

